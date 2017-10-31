شيكابالا على رادار كوبر

بريدة - نايف البدراني | Tuesday, 31 October 2017 - 00:00 am

يعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء القائمة النهائية للمنتخب التي ستخوض لقاءً ودياً يوم 9 نوفمبر المقبل، قبل أن تلاقي غانا يوم 12 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال العالم 2018 في روسيا، بعد أن حسمت مصر تأهلها رسمياً في الجولة الماضية بتغلبها على الكونغو 2ـ1.

وترددت أنباء عن نية كوبر ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" مهاجم فريق الرائد الأول لكرة القدم إلى قائمة المنتخب المصري بعد تألقه في صفوف الرائد خلال الجولات الماضية من دوري المحترفين السعودي، والتي ساهم من خلالها مع الفريق بـ 5 أهداف، حيث سجل 3 أهداف وصنع اثنين في آخر خمس مباريات.