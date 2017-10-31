إدارة هجر تشكو “فيفا” إلى كاس

الأحساء - عادل الدحيلان | Tuesday, 31 October 2017 - 00:00 am

رفعت إدارة نادي هجر برئاسة حمد العريفي مذكرة استئناف على الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإلزام نادي هجر بسداد مستحقات اللاعب الألباني "ارسيد كروجا" الذي وقعت معه إدارة النادي السابقة اتفاقاً بشراء بطاقته من نادي فالينزا الألباني لمدة ثلاثة مواسم وذلك في يناير ٢٠١٥، دون أن يدخل اللاعب الأراضي السعودية بشكل نهائي أو يمثل الفريق في أي مباراة رسمية.

وقامت إدارة النادي بسداد مبلغ ٢٢ ألف فرنك سويسري لمحكمة كاس في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك لاستئناف الحكم الصادر بحق نادي هجر بسداد كامل مستحقات اللاعب، كما قامت بتكليف محام لمتابعة القضية في محكمة كاس لحفظ كافة حقوق النادي، علماً بأن القضية كانت عرضت في غرفة فض المنازعات في ١٥-١٢-٢٠١٦م.

يذكر أن إدارة النادي تعكف على متابعة القضايا التي صدرت بها أحكام على النادي محلياً وخارجياً، في إطار حرص إدارة النادي في الحفاظ على حقوق النادي وإبعاده عن العقوبات التي قد يتعرض لها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".