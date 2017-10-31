حريصون على تفعيل الجوانب الاجتماعية

الدمام ـ حسام النصر | Tuesday, 31 October 2017 - 00:00 am

جددت إدارة نادي القادسية عقد شراكتها الاجتماعية مع جمعية "إطعام" البنك السعودي لحفظ النعمة، بحضور معدي الهاجري رئيس نادي القادسية ومن جانب "إطعام" فيصل الشوشان المدير التنفيذي لإطعام الشرقية.

ويعد بنك الطعام السعودي "إطعام" مؤسسة غير ربحية متخصصة بالطعام، وتسعى لخلق وعي ونشر ثقافة حفظ النعمة في المجتمع، من خلال توعية وتثقيف المجتمع بأهمية حفظ النعمة.

من جانبه، أوضح معدي الهاجري رئيس نادي القادسية أن توقيع هذه الشراكة مع "إطعام" يأتي امتداداً لسلسلة الشراكات الاجتماعيــة للنــــادي، وأضـاف "نحرص في نادي القادسية على تفعيــل المســؤولية الاجتماعية مع جميع الجهات الخيرية التي تخدم المجتمع، وأبان "الهاجري" أن تجديد عقد الشراكة يتيح لـ"إطعام" استخدام كافة مرافق النادي لتنفيــذ الحملات التوعوية ولعرض التوعية للمجتمع.