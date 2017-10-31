سياستي مستمرة.. وهدفنا كل البطولات

الرياض ـ حمد الصويلحي | Tuesday, 31 October 2017 - 00:00 am

ألمح الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى رغبته في استمرار سياسة التدوير في لقاء الشباب مساء غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري المحترفين السعودي، مبيناً أنه سيستمر في توزيع الجهد بين اللاعبين من خلال إراحة عدد منهم، ومنح الفرصة لعدد آخر من اللاعبين في هذا اللقاء، مؤكداً جاهزية جميع اللاعبين بما فيهم نواف العابد بعد اكتمال جاهزيته.

وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي في مقر النادي للحديث عن لقاء الشباب غداً: "جميع مبارياتنا مهمة جداً بما فيها لقاء الشباب مساء غد، والذي يعني لنا مواصلة البحث عن الصدارة وضرورة عدم التفريط بنقاطها، وقد عملنا على تصحيح الأخطاء الأسبوع الماضي لاستغلال الفرص التي تسنح لنا أمام المرمى".

وأضاف: "نفكر في كل البطولات وباستطاعتنا الفصل والتركيز بين بطولتي الدوري وآسيا، الجميع يعلم أن الهلال‬ ناد كبير وبطل يجب أن ينافس على كل بطولة يخوضها، ومن يلعب له يعرف أنه تحت الضغط، ويعي أهمية كل مباراة، ونسعى للمحافظة على مستوى اللاعبين جميعاً، وهم مستوعبون لطريقتي ويطبقونها بشكل جيد، ولديهم المهارة والفكر الكبير لتقديم أنفسهم في الملعب بالشكل المطلوب".

وشدد دياز على أهمية دعم جماهير الهلال ووقوفها مع الفريق، وقال: "اللاعبون والجماهير جسد واحد لا يستغنون عن بعضهم البعض، ومثلما أنهم يسعدون بأداء الفريق نحن نسعد إذا رأيناهم يملؤون المدرجات، وأتمنى وقوفهم معنا في الفترة المقبلة لأننا بحاجتهم".