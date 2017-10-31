تخصيص دخل المواجهة لجمعية الإرادة

الرياض ـ حمد الصويلحي | Tuesday, 31 October 2017 - 00:00 am

‏أعلن الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال التبرّع بحصة النادي من دخل مواجهة فريقهم الأول لكرة القدم مع ضيفه الشباب غداً لصالح جمعية الإرادة.

ووقع رئيس الهلال مساء أمس الإثنين في مقر النادي اتفاقية شراكة مع جمعية "الإرادة"، لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة، حيث مثّل الجمعية الدكتور عمّار بوقس رئيس مجلس إدارتها بحضور المهندس عبد الرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال، وسعود السبيعي مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية في النادي، إذ سيكون الهلال بموجب هذا التوقيع شريكًا رياضيًا حصريًا للجمعية حتّى نهاية عام 2018.

وأبدى الأمير نواف بن سعد، رئيس الهلال عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع جمعية الإرادة التي تعد الأولى من نوعها في العالم، مبيناً أن تبرع النادي بحصته من دخل مواجهة الفريق أمام الشباب لصالح الجمعية يأتي تعزيزًا لمساعي مجلس الإدارة في تفعيل دور النادي المجتمعي، وأداء رسالته الشاملة، مبديًا اعتزازه بنجاحات رئيس مجلس إدارة الجمعية، وجهوده الكبيرة التي يبذلها في الجانب الاجتماعي.

كما وعد رئيس الهلال بمكافأة خاصة للجمعية في حال تحقيق الفريق بطولة دوري أبطال آسيا.

من جهته، عبّر الدكتور عمّار بوقس عن اعتزازه بجهود نادي الهلال في المسؤولية الاجتماعية، وسعيه الكبير في تفعيل دوره المجتمعي، من خلال الاتفاقيات والشراكات التي تجمعه بالعديد من الجمعيات، والمؤسسات الخيرية، متمنيًا أن تحقّق الشراكة المأمول منها.