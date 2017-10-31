الحبسي أساسي.. وقرار يريح السداسي

الرياض ـ حمد الصويلحي | Tuesday, 31 October 2017 - 00:00 am

فضل الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم إراحة السداسي عبد الله المعيوف وياسر الشهراني وأسامة هوساوي وعبد الملك الخيبري وسلمان الفرج وسالم الدوسري عن لقاء الشباب مساء غد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري المحترفين السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومنح دياز هولاء اللاعبين راحة عن تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء، إضافة إلى إراحة المعيوف عن تدريبات الفريق أمس الإثنين، إذ سيعتمد دياز في لقاء الشباب على عدد من اللاعبين البدلاء.

وأدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس الإثنين تدريبه الرئيس، لمواجهة ضيفه الشباب، وتركّز المران في مجمله على الجوانب التكتيكية، إذ عمد رامون دياز إلى تطبيق التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء، عبر مناورة فرضها على كامل مساحة الملعب، بمشاركة عدد من لاعبي الفريق الأولمبي، اختتمها بعدد من التطبيقات الفنية.

وسيختتم الفريق تحضيراته الميدانية لمواجهة الشباب بمران مغلق مساء اليوم الثلاثاء.