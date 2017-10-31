بن يطو جاهز وبلعمري يعود

الرياض ـ علي الحدادي | Tuesday, 31 October 2017 - 00:00 am

‏أبدى الجزائري محمد بن يطو، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم جاهزيته الفنية للمشاركة في مباراة الهلال، حيث خضع اللاعب لفحوصات طبية بعد أن تعرض لإصابة خلال التدريبات الماضية.

على صعيد آخر، يفتقد كارينيو مدرب الشباب خدمات المدافع محمد سالم لحصوله على الإنذار الثالث أمام الفتح، وسيحاول تجهيز الغائب عن الفريق خلال الفترة الماضية بسبب مرض والدته الجزائري جمال بلعمري للزج به في المباراة، ليكون بجانب زميله عبد الله الفهد.

وعلى صعيد التدريبات أجرى كارينيو مساء أمس الإثنين المران الرئيس للفريق على ملعب النادي الرديف، وذلك استعداداً للقاء الهلال غداً الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين، ولياقية خفيفة بقيادة مدرب اللياقة جونزاليس، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية التي يرغب تنفيذها في اللقاء، ثم ألحقها بمناورة على كامل الملعب، ركز خلالها على تطبيق النهج التكتيكي للمباراة، فضلاً عن اختيار القائمة الأساسية للاعبين الذين سيدخل بهم اللقاء، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.