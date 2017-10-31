الاتحاد الآسيوي يغرم الهلال والأهلي

الرياض - الرياضية | Tuesday, 31 October 2017 - 16:17 pm

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجموعة من القرارات الجديدة، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد بتاريخ 27 أكتوبر 2017.



وقررت اللجنة تغريم أندية من السعودية (الأهلي والهلال) والإمارات (العين)، بسبب عدم إتاحة لاعبيها من أجل إجراء المقابلات بعد مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2017، وذلك بحسب التزامات الأندية الإعلامية في المادة 3-3-9 (الأندية والاتحادات الوطنية المشاركة) في تعليمات دوري أبطال آسيا 2017.



وقررت اللجنة تحذير اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم بسبب سلوك جماهيره في مباراة تصفيات كأس آسيا أمام ماليزيا بتاريخ 10 أكتوبر 2017 على ملعب هونغ كونغ، بعدما قامت مجموعة من الجماهير بالتصفير أثناء عزف النشيد الوطني، بما يخالف المادة 65-1 (سلوك الجمهور) ولائحة الاضباط والأخلاق، وفي حالة تكرار هذه المخالفة فإنه سيتم فرض عقوبات أشد.





وتقرر أيضاً تغريم الاتحاد الماليزي لكرة القدم مبلغ 30 ألف دولار، بسبب سلوك الجماهير في دوري ألعاب جنوب آسيا خلال المباراة أمام بروناي بتاريخ 14 أغسطس 2017، والمباراة أمام سنغافورة يوم 16أغسطس 2017، حيث خالفت الجماهير المادة 58-1 (التعصب) والمادة 65-1 (سلوك الجمهور).