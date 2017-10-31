الدوري السعودي يعيد شيكابالا إلى منتخب مصر

الرياضية - رويتز | Tuesday, 31 October 2017 - 16:53 pm

انضم محمود عبد الرازق (شيكابالا) اليوم الثلاثاء، إلى تشكيلة مصر التي ستواجه غانا خارج ملعبها في ختام تصفيات كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل بعد بداية قوية لمشواره مع الرائد عقب انتقاله من الزمالك قبل بداية الموسم على سبيل الاعارة.



ولم يشارك شيكابالا، الذي خاض 24 مباراة دولية، مع مصر منذ الهزيمة 1-0 أمام تونس في القاهرة في سبتمبر 2014 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.



وسجل شيكابالا أربعة أهداف في مبارياته الست الأولى مع الرائد في الدوري السعودي ليقنع هيكتور كوبر مدرب مصر بضمه مجددا.



وأعلن الأرجنتيني كوبر الأسبوع الماضي قائمة من 16 لاعبا يلعبون في أندية خارج البلاد من أجل مواجهة غانا غير المؤثرة يوم 12 نوفمبر بعد أن ضمن الفراعنة التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا عقب الفوز على الكونجو في وقت سابق هذا الشهر.



وتتقدم مصر، التي تتصدر المجموعة الخامسة، بفارق أربع نقاط على أوغندا أقرب منافسيها وست نقاط على غانا صاحبة المركز الثالث قبل الجولة الأخيرة في التصفيات.



ومن المنتظر أن يستكمل كوبر تشكيلته باللاعبين المحليين في وقت لاحق هذا الأسبوع.