إصابات الجماهير تلغي تدريب الأهلي المصري

الرياضية - رويتز | Tuesday, 31 October 2017 - 17:48 pm

أوضح الأهلي المصري بطل مصر، أن حسام البدري مدرب الفريق ألغى مران الفريق، اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الوداد البيضاوي في المغرب بإياب نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم حفاظا على سلامة اللاعبين والجماهير.



وتدفقت جماهير الأهلي بأعداد كبيرة على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة واحتشدت في المدرجات كما غزت أرض الملعب أملا في دعم الفريق الذي تعادل على أرضه 1-1 في لقاء الذهاب.



وأضاف الأهلي عبر موقعه على الانترنت أن خمسة من المشجعين أصيبوا بجروح وكسور خلال حضورهم المران بسبب التدافع الكبير لدخول المدرجات مشيرا إلى أن الجهاز الطبي للفريق وأطباء بسيارات الإسعاف داخل النادي قدموا الإسعافات الأولية للمصابين.



وقال شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي: "إن مدرجات ملعب التتش امتلأت عن آخرها قبل موعد التدريب بأكثر من ساعتين لذا تم غلق الأبواب لكن بعض الجماهير اقتحمت مقر النادي، واضطر البدري لعقد محاضرة فنية بعد إلغاء المران.

وسيسافر الأهلي، صاحب الرقم القياسي بالفوز باللقب القاري ثماني مرات، إلى الدار البيضاء غدا الأربعاء استعدادا لخوض النهائي يوم السبت.