سامي ينضم إلى اتحاد الكرة

الرياض ـ سلطان العتيبي | Wednesday, 01 November 2017 - 00:00 am

عين عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الثلاثاء، سامي الجابر اللاعب والمدرب السابق، عضوا في مجلس الإدارة ضمن قائمة المديرين التنفيذيين.

وجاء في بيان صادر عن اتحاد الكرة أمس: "أصدر عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الثلاثاء قرارا بتعيين سامي الجابر عضوا في مجلس إدارة الاتحاد ضمن قائمة المديرين التنفيذيين".

وتابع: "يأتي القرار بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الاتحاد، ولثقته في أن يكون دخول الجابر إضافة مهمة لمجلس الإدارة نظير الخبرة التي يملكها على الصعيدين الفني والإداري".

واختتم البيان: "ووجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمانة العامة بالاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ القرار، وتعميمه على الجهات المعنية للعمل بموجبه".