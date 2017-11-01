كونتيروس ينتظر رد مدرب الوصل

الرياض - حواس العايد | Wednesday, 01 November 2017 - 00:00 am

وافقت إدارة نادي النصر، على طلب الأرجنتيني جوستافو كونتيروس مدرب الفريق الأول على إقامة معسكر خارجي، وذلك أثناء فترة توقف الدوري في دبي، وعلل كونتيروس طلبه بحاجة الفريق الماسة لرفع المعدل اللياقي بشكل كبير وتعديل أخطاء الفريق في المباريات الماضية. ويرجح أن تغادر بعثة فريق النصر السبت المقبل لإقامة المعسكر في منطقة جبل علي في دبي الإماراتية.

وفي ذات الإطار، خاطبت إدارة الكرة عددا من الأندية الإماراتية للعب مباريات ودية خلال فترة المعسكر. من جهته، توسط كونتيروس لدى مواطنه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب فريق الوصل، الذي بدوره طلب مهلة ٢٤ ساعة للرد بلعب مباراة ودية أو الرفض.