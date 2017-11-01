ملابس خاصة لحكام الطائرة

عرعر – أنور قمقوم | Wednesday, 01 November 2017 - 00:00 am

أعاد الاتحاد السعودي لكرة الطائرة تشكيل اللجان الرئيسية في الاتحاد، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي ترأسه الدكتور إبراهيم البابطين رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة.

وأعلن اتحاد الطائرة عن اعتماد مكافآت الحكام الذين يديرون نهائيــات البطولات العربية والآسيوية والعالمية بجانب الموافقة على مقترحات لجنة الحكام الرئيسية بتأمين ملابس خاصة لجميع الحكام.

وناقـش البابطــــين مع أعضاء مجلس إدارته خطة إعداد المنتخبـــات السعودية بكافة فئاتهــا، والموافقـــة على مشاركـة المنتخبات في البطولات الدولية الودية المقبلة.

وقرر اتحاد الطائرة إعادة تشكيل 4 لجان رئيسية بعد تعيين المهندس علي آل هتيلة رئيسا للجنة المنتخبات.

واعتماد عبدالعزيز العمر رئيساً للجنة الانضباط، ولجنة الكرة الشاطئية يقود إدارتها ناصر الهاجري، واللجنة الإعلامية برئاسة سعد الرويس.