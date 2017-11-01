القبضة الخضراء تكسب الأبيض الإماراتي

الرياض ـ فهد البطاح | Wednesday, 01 November 2017 - 00:00 am

تغلب المنتخب السعـــودي لدرجة الناشئين لكرة اليد في آخر ودياته على المنتخب الإماراتي لدرجة الناشئين، خلال المعسكر المقام في مدينة الشارقـة بنتيجة 25 مقابل 23.

وشهد اللقاء متابعة صالح عاشور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي

من جهته، أوضح سعود الحودي مدير المنتخب السعودي للناشئين أن المعسكر جاء في وقت جيد ومناسب قبل المشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها مدينة جدة، لتكون خير استعداد للبطولة الآسيوية التي نطمح في خطف إحدى بطاقاتها للتأهل إلى بطولة العالم.