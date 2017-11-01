أخضر القوى يصل إلى تونس

الدمام – حسام النصر | Wednesday, 01 November 2017 - 00:00 am

وصلت أمس الثلاثاء بعثة المنتخب السعودي لألعاب القوى للناشئين إلى تونس، للمشاركـــة في البطولــة العربيـــة لألعاب القوى للناشئين والناشئات، التي تنطلــق غداً الخميس في ملعــب رادس الأولمبي في تونس بمشاركة 16 دولة عربية.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي فور وصولهم إلى تونس أول حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين، والتي اشتملت على بعض التدريبات اللياقية الخفيفة، على أن يواصل الأخضر تدريباته اليوم الأربعاء قبل الدخول في المعترك العربي، الذي يتوقع أن يشهــــد منافسة قوية بين المنتخبات العربية.

وكان الأخضر السعودي قد استعد لهذه البطولة من خلال معسكرات داخلية على ملاعب نادي الصفـــا في صفوى، وملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة.

وتضم قائمة المنتخب السعـودي 24 لاعباً هم: عبدو مـــرزوق، وأحمــد المرواني، وياسر هزازي، ونايف البيشي، وعبدالله السبيعي، وأحمد عسيري، وإبراهيم حكمي، وماجد شراحيلــي، وعبداللــــه الكعبي، وعبدو العارضي، وفايز السبيعي، وباقر آل جمعة، وسعد السبيعي، ومحمد المعاوي، وحسين الشواكة، وعلي الناصري، وعلي آل صــــلاح، وعلي المبارك، وماجد السادة، وأحمد العالـــــي، وأوس العثيان، ومحمد الزاير، وعبدالمجيـد السبيعـــي، ومحمد آل دبوس.