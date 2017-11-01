اتحاد الجامعات الرياضي يطلق موسمه الثامن

الرياض - الرياضية | Wednesday, 01 November 2017 - 00:00 am

يطلق الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية موسمه الثامن بعدد من الألعاب والمسابقات. وأعلن الدكتور صلاح السقا أمين عام اتحاد الجامعات عن تدشين بطولة كرة القدم "أ" الجمعة المقبل، على أن تنطلق بطولة كرة القدم "ب" السبت المقبل، وسيكون يوم الخميس الثالث والعشرين من ديسمبر المقبل موعداً لانطلاق بطولة كرة السلة.

وتشهد جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمام انطـــلاق أول تجمع لمنافسات الكاراتيه والسباحـــة نهاية الشهــــر الجاري، وفي السياق نفسه تنظم جامعة الملك فيصل مسابقة التنس ومسابقة ذوي الاحتيـاجـــات الخاصـــة يومي الأربعاء والسبت الثاني والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري، وتستضيف جامعة شقراء البطولة الثامنة في كرة الطاولة يومي الأربعاء والسبت الرابع عشر والسابع عشر من شهر فبراير المقبل، يلي ذلك التجمع الخامس بمسابقتي ألعاب القوى واختراق الضاحية من يوم الخميس الأول من شهر مارس المقبل. وتختتم التجمعات بمسابقة كرة القدم الصالات في جامعة القصيم خلال الفترة من 11 – 17 من شهر مارس المقبل، وبطولة كرة الطائرة الشاطئية التي ستقام بجامعة الجوف من يوم الأربعاء حتى السبت الموافق من 28 - 31 من الشهر نفسه.