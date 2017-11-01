الميلاد يفتتح مشاركة الأثقال في الآسيوية

الدمام - حسام النصر | Wednesday, 01 November 2017 - 00:00 am

يفتتح اليوم مصطفى الميلاد الرباع السعودي مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا، المقامة حالياً في مدينة يانجو الكورية الجنوبية.

ويشارك الأخضر بأربعة لاعبين في فريق الأوزان الثقيلة وهم: مصطفى الميلاد في وزن ٩٤ كجـــم، وأمين آل بدر في وزن ١٠٥ كجم، وفي وزن +١٠٥سيشارك الرباعان عبد اللــــه الشمراني وحسين المهر.

ويأمل الرباعون السعوديون الحصول على إحدى الميداليات الذهبية في الأوزان الثلاثة، على الرغم من مشاركة ٢٠ دولة، ومن المتوقع أن تشهد منافسات البطولة إثارة كبيرة لوجود الإيرانيين والكوريين المستضيفين للبطولة، كما ستشهد وجود رباعين أولمبيين يمثلون ثقلاً كبيراً في تلك الأوزان بالتحديد.