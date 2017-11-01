انطلاق المرحلة الأخيرة لأخضر الصالات

الدمام – حسام النصر | Wednesday, 01 November 2017 - 00:00 am

أجرى أمس الثلاثــــاء المنتخب السعـــودي لكرة قدم الصالات في صالــــة مجمع السامبـــا الرياضي أولى حصصه التدريبية في معسكره الحالي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي لتصفيــات غرب آسيا، التي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر المقبـل، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمّم آسيا لكرة قدم الصـــالات في الصين2018.

وانطلقت التمارين بقيادة البلجيكي ايفينس هيرمانس مدرب المنتخب السعــودي، الذي عمد خلال الحصــــة التدريبيـــة الأولى على رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين من خلال تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية، بالإضافة إلى تطبيق بعض الجمل الفنيــــة والتكتيكية باستخدام الكرة، الذي تركز على إغلاق المناطق الخلفية.