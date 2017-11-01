بطلة العرب تؤسس المبارزة النسائية السعودية

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 01 November 2017 - 00:00 am

أنهى الاتحاد السعودي للمبارزة الاتفاق مع إيمان شعبان المدربة المصرية، لتأسيس قاعدة للمبارزة النسائية، وسيتم توقيع العقد الرسمي الأسبوع المقبل.

وأكد لـ"الرياضيــــة" أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، أنه تم الاجتماع مع المصرية إيمان شعبان مدربة المبارزة التي تعتبر بطلة العرب وإفريقيا، بحضور لبنى العمير لاعبة المنتخب لمناقشة العديد من الأمور التي تخص مستقبل الرياضة النسائيــــة في المبارزة.

وبيّن رئيــــس اتحاد المبارزة أن لجنة المرأة في الاتحاد التي تترأسها الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، عضو لجنة المرأة في الاتحاد العربي للمبارزة أيضا، هي المسؤولة عن كل ما يخص النساء من مشاركات المنتخبات وبرامج الإعـداد وغيرها.

موضحا أن خطـــــوة رئاسة الأميــرة هيفـــاء للجنة المرأة تعد دعما لتعزيز تفعيل دور المرأة في الرياضة السعودية، خاصة أنها ليست جديدة على اللعبة فقد كانت لاعبة سابقة وممارسة للعبة.

وشدد على أهمية إعداد المنتخب السعودي النسائي في المرحلة المقبلة استعــــدادا للاستحقاقات الدولية والقارية المقبلة، بعد تجربة أولى في أولمبياد ريودي جانيرو والبطولة الآسيوية التي أقيمت في البحرين والشارقة.

مشيرا إلى وجود 10 مبارزات في المنتخب السعودي سيكون لهن شأن كبير في الحضور القوي للمنتخب السعودي النسائي.