الفيحاء يقيل جالكا ويتفق مع مدرب النصر

المجمعة - الرياضية | Wednesday, 01 November 2017 - 18:15 pm

وقعت إدارة نادي الفيحاء مساء اليوم الأربعاء، عقداً مبدئياً مع المدرب الأرجنتيني جوستافو كوستاس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد أن أعلنت إدارة النادي الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء إقالة الروماني كانستانتين جالكا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد سلسلة من النتائج السلبية.



وخاض الأرجنتيني كوستاس تجربة سابقة في الدوري السعودي، عندما قاد الدفة الفنية لفريق النصر الأول موسم 2011/2012، إذ لعب معه تسع مباريات فاز في ثلاث وتعادل في اثنتين وخسر في أربع.



وكان الفيحاء قد تعادل مساء أمس الثلاثاء مع مضيفه الأهلي بهدف لكل منهما، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.



ولعب فريق الفيحاء هذا الموسم تحت إشراف جالكا تسع مباريات، انتصر في واحدة فقط، وتعادل في أربع وخسر في مثلها، سجل من خلالها 11 هدفاً واستقبل 16 هدفاً.