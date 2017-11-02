كوستاس يقود الفيحاء بـ7 ملايين ريال

المجمعة ـ محمد السناني | Thursday, 02 November 2017 - 00:00 am

يصل الأرجنتيني جوستافو كوستاس "55 عاما"، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم الجديد وطاقمه الفني بعد غد السبت إلى مدينة القاهرة، لتوقيع العقد النهائي مع إدارة الفيحاء، والوقوف على تحضيرات الفريق هناك.

وكانت إدارة نادي الفيحاء قد أنهت علاقتها بالروماني جالكا، بعد نهاية مواجهة الأهلي أمس الأول في جدة، ضمن الجولة التاسعة التي انتهت بالتعادل 1ـ1، فيما لم تكن نتائج الفريق في الجولات الماضية مرضية.

ويعود كوستاس "54 عاما" مدرب النصر السابق موسم 2011 إلى الدوري السعودي، نظير عقد يمتد عاماً وسبعة أشهر، تصل قيمته إلى سبعة ملايين و500 ألف ريال وفق ما بلغته "الرياضية" مصادر مطلعة.