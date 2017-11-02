مطالب سعودية بلجنة للعلاقات الدولية

الدمام ـ خالد الشايع | Thursday, 02 November 2017 - 00:00 am

طالب محمد النويصر، رئيس لجنة دوريات المحترفين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "سابقاً"، بتشكيل لجنة داخلية للعلاقات الدولية تعنى بتنسيق الزيارات وتوحيد المواقف وبناء تكتلات تخدم الرياضة السعودية والآسيوية.

وأوضح لـ"الرياضية" النويصر: "أطالب السعوديين العاملين في الاتحاد الآسيوي بضرورة عقد اجتماعات دورية في الداخل قبل السفر إلى الخارج".

وأضاف: "توحيد الصوت، إضافة لدعوة ممثلي الدول المنسجمة في الآراء والتوجهات لاجتماعات داخلية يخدم التطلعات".

واعتبر النويصر أن وجود ياسر المسحل في لجنة الانضباط، هو المكسب الوحيد للتمثيل السعودي في الاتحاد الآسيوي.. وقال: "البقية الآخرون لجانهم غير فاعلة".. وأضاف: "من المهم التركيز على نوعية اللجان بدل عدد الأعضاء".

وأوضح النويصر أنه فضل مغادرة منصبه مع تولي سلمان آل خليفة رئاسة الاتحاد إثر خلافات حادة تخص أنظمة دوري أبطال آسيا وإدارته.

وحُلت بقدوم آل خليفة لجنة الدوريات المحترفة لتتحول هذه المسؤولية إلى المكتب التنفيذي.

وقال النويصر: "من غير المعقول أن يدير المكتب التنفيذي المكون من غالبية مطلقة لا تملك دوري محترفين، بطولة دوري أبطال آسيا".

وامتدح النويصر تصريحات تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة تجاه من سماهم بـ"أقزام آسيا".. وقال "سيبقون كذلك، وستخيب جميع مساعيهم ضد الوطن ورياضته".