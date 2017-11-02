الدول المغمورة تسيطر على الاتحاد الآسيوي

الدمام ـ أحمد الداود | Thursday, 02 November 2017 - 00:00 am

كشفت لـ"الرياضية" مصادر مطلعة، أن دولاً مغمورة كروياً مثل أفغانستان وماليزيا وهونج كونج وفيتنام، تحظى بحضور لافت في أروقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتشكل تكتلات ترتبط ببعض الأسماء غير النزيهة.

وأشارت المصادر إلى أن تكتلات تلك الدول مرتبطة مع مسؤولين متهمين بقضايا فساد، منهم القطري سعود المهندي، الذي تم إيقافه في شهر إبريل الماضي من لجنة الأخلاق والقيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان قبل ذلك نائباً للرئيس، ويرأس لجنة المسابقات في الاتحاد، ورئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا وهو الشخص الوحيد في الاتحاد الآسيوي الذي كان يمتلك 3 مقاعد جميعها قيادية ومؤثرة.