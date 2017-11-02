ساليناس أول ضحايا الاتفاق في الشتوية

الدمام ـ حسام النصر | Thursday, 02 November 2017 - 00:00 am

باتت أيام الأرجنتيني رودريجو ساليناس مع فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، معدودة، وينتظر أن يكون أول المغادرين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع أن عقده مع الاتفاق يمتد حتى 2019.

وجاء ساليناس بدعم كامل من هلال الطويرقي عضو الشرف الداعم، بيد أن المهاجم فشل في إثبات نفسه مع الفريق، حتى أصبح في المدرجات في مباراة الاتفاق الأخيرة، التي كسب فيها الرائد بهدفين دون رد، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر مطلعة في النادي، أن هناك توجهاً قوياً لدى الإدارة بالبحث عن بديل له، خاصة مع ارتفاع مستوى هزاع الهزاع والقبول التام الذي يلقاه عبد الرحمن العبود كبديل ناجح.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الكويتي فهد الهاجري قد يطاله مصير ساليناس، بعد أن وجد على دكة الاحتياط في المباراتين الماضيتين، واللتين حقق فيهما الفريق الانتصار، وهو ما يمكن أن يفسر مقولة المدرب عقب مباراة الرائد "عرفت مشكلة الاتفاق وحللتها".