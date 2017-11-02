ماليزيا يجهز أخضر الصالات للآسيوية

الدمام ـ حسام النصر | Thursday, 02 November 2017 - 00:00 am

واصل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تدريباته اليومية في معسكره الحالي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، استعدادا للمشاركة في تصفيات غرب آسيا التي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر المقبل، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمّم آسيا لكرة قدم الصالات في الصين 2018. وأجرى أمس الأربعاء تمارينه في صالة مجمع بناسونيك الدولي بقيادة البلجيكي ايفينس هيرمانس مدرب المنتخب السعودي، الذي ركز في بداية الحصة التدريبية على تكثيف التمارين اللياقية والبدنية التي تهدف لرفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين، وشرح الجهاز الفني عدداً من الجمل الفنية تم تطبيقها باستخدام الكرة.