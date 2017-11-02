انطلاق اللقاء الأول للسباحة

الدمام ـ الرياضية | Thursday, 02 November 2017 - 00:00 am

انطلقت أمس الأربعاء منافسات اللقاء الأول لأندية المنطقة الشرقية للسباحة، التي يشارك فيها أكثر من 170 سباحاً يمثلون 4 أندية ويتنافسون على 66 سباقاً.

ويعتبر هذا اللقاء بداية عودة نشاطات الاتحاد السعودي للسباحة، بعد إيقاف النشاط عقب وفاة السباح فيصل الحسن لاعب المنتخب السعودي ونادي الصفا، الذي وافته المنية في مسبح الهيئة العامة للرياضة في الدمام أثناء تدريبات المنتخب. وسيشارك في هذا اللقاء 4 أندية على مدى أربعة أيام هي: "الصفا، الترجي، الابتسام، الخليج".

من جانبه، أكد هاني العيسى عضو اللجنة المنظمة وإداري منتخب السباحة، أن هذا اللقاء يهدف من خلاله السباحون لتحقيق أرقام تأهلهم للمشاركة في بطولة المملكة.