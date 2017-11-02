استقبال حافل لأبطال العالم في الكاراتيه
| Thursday, 02 November 2017 - 00:00 am
وصلت بعثة المنتخـــب السعــودي للكاراتيـــه إلى مدينة الرياض، بعد أن أنهت مشاركتها في بطولة العالم العاشرة للكاراتيه للناشئين والشبــاب تحـــت 21عاماً والتي أقيمت بمدينة تنيرفي الإسبانية بمشاركة "161" دولــة. وحقــق الأخضـــر خلالها ميداليتين، "ذهبية"عن طريق نـــواف المالكـــي و"برونزية"عن طريق سند سفياني.
وكـــان فـــي استقبــــال البعثة في مطــار الملــــك خالد الدولي عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعـــودي للكاراتيـــه ومنسوبــــــي اللجنة الأولمبيــــة العربية السعوديـــة ومنسوبـــــي مطار الملك خالد الدولي في الريــاض والخطـوط السعوديــــة وأولياء أمــور اللاعبين ومندوبي وسائل الإعلام.