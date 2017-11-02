باتت أيام الأرجنتيني رودريجو ساليناس مع فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، معدودة، وينتظر أن يكون أول المغادرين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع أن عقده مع الاتفاق يمتد حتى 2019.وجاء ساليناس بدعم كامل من هلال الطويرقي