منتخبات قوى الأمن في أولمبياد الشرطة

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 02 November 2017 - 00:00 am

تشارك منتخبات قوى الأمن الداخلي السعودي في النسخة الثانية من دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة في أبوظبي من 3 إلى 10 نوفمبر الجاري، إلى جانب51 دولة يمثلها 782 رياضيا.

وأنهت منتخبات الرماية التكتيكية، والجو جيتسو، والجودو، والسباحة تحضيراتها للدورة خلال أكثر من معسكر في الرياض والدمام. ويرأس اللواء محمد المرعول الوفد السعودي، ويتولى العقيد سلطان الودعاني الأمين العام لاتحاد قوى الأمن الداخلي إدارة البعثة إلى جانب العقيد متعب الغبيوي والنقيب عبدالعزيز الشهراني في الجهاز الإداري.