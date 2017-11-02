واجهنا أفضل آسيوي بتكتيك دفاعي

| Thursday, 02 November 2017 - 00:00 am

الرياض ـ عبد الإله المرحوم



أكد الأوروجواني دانيال كارينيو، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، أنهم واجهوا أكبر الأندية السعودية وأفضلها، وأقوى نادٍ على مستوى القارة الآسيوية، والدليل على ذلك وصوله إلى النهائي القاري أمام فريق أوراوا الياباني، مبينًا أن مدرب الهلال رامون دياز يعد من أفضل المدربين، حيث حقق العديد من البطولات، ويقدم عملًا فنيًّا رائعًا مع الأزرق.

وقال كارينيو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس عقب مباراة فريقه أمام الهلال التي جاءت نتيجتها إيجابية 1ـ1: "لعبنا بتكتيك دفاعي مع بداية المباراة وحاولنا الاستحواذ على الكرة، إلا أن الهلال سيطر على الكرة وعلى مجريات المباراة، لكننا لم نترك لهم المساحات، واستقبلنا هدفًا وتغيرت المباراة، والنقطة تعتبر ثمينة بالنسبة لنا.. كونها أمام فريق قوي". وزاد: "لعبنا بطريقة دفاعية، وظهرت عدة محاولات لنا، إلا أننا لم نستثمرها، وعلى الرغم من سيطرة الهلال، إلا أننا تمكنا من المحافظة على مرمانا في الدقائق الأخيرة بعد تعديل النتيجة". وشدد كارينيو على أن هناك فروقًا كبيرة وواضحة بين لاعبي الهلال والشباب، ومشيرًا إلى تفوق الهلال في هذا الجانب، وإلى أن الجزائري محمد بن يطو استطاع إعادة لاعبي الهلال 10 أمتار إلى الوراء، كجزء من التكتيك لهذه المباراة.