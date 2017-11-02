القادسية ينهي ارتباطه بالبياوي ويعين بوناميغو

الدمام - الرياضية | Thursday, 02 November 2017 - 16:31 pm

أعلن نادي القادسية عن التعاقد مع المدرب البرازيلي باولو بوناميغو وذلك ليحل بديلاً للتونسي ناصيف البياوي، والذي توصلت الإدارة معه إلى اتفاق على إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وقدم معدي الهاجري رئيس النادي شكره وتقديره للبياوي على كل شي قدمة مع الفريق.



وذكر البيان الصادر من إدارة القادسية أنه جاء إختيار البرازيلي بوناميغو لمعرفته وخبرته بالكرة الخليجية حيث سبق له تدريب الجزيرة والشباب والشارقة الاماراتي.