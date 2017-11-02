دوري بلس ينقل وديات الأخضر

الرياض - الرياضية | Thursday, 02 November 2017 - 16:37 pm

وقعت شركة الاتصالات السعودية STC اتفاقية حصرية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك لنقل جميع المباريات الودية لمنتخبنا الوطني استعداداً لكأس العالم 2018 في روسيا عبر تطبيق دوري بلس وتمت مراسم التوقيع ظهر اليوم الخميس بين خالد البياري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية وعادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وسوف يكون بامكان جميع عملاء شبكات الاتصالات في السعودية متابعة مباريات الاخضر عبر تطبيق دوري بلس مجاناً من جانبه أعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية ان هذه الاتفاقية تأتي في اطار دعم الشركة للمنتخب السعودي في جميع المناسبات، وقال البياري :"نسعد كثيراً بان نسجل مبادرات مع الاخضر وهذا نراه واجب علينا وكنا قد تواجدنا مع المنتخب في مناسبات عدة خلال وطوال مشوار التصفيات وسوف نستمر مع المنتخب في فترة الاستعدادات قبل روسيا وأثناء كأس العالم القادم وهذه الاتفاقية هي امتداد لشراكات عدة كنا قد وقعناها مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ونرى بأن علاقتنا مع رياضة الوطن بالكامل ليست فقط عن طريق العقود المكتوبة بل لن نذخر أو نتأخر في تقديم أي مبادرة نرى انها ستساهم في جعل الرياضة السعودية في مقدمة".



من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الاتصالات السعودية تعد من أهم وفي مقدمة الشركات الراعية لاتحاد القدم بشكل عام والمنتخب السعودي بشكل خاص، وقال: "الاتصالات السعودية قريبة منا جداً وتسجل حضور ودعم في كل المناسبات والمباريات لمنتخبنا الوطني وقد كانت متواجدة معنا بقوة أثناء مشوار التصفيات من خلال جميع المباريات داخل وخارج السعودية ونحن سعداء بالاتفاقية الحصرية لنقل المباريات الودية للمنتخب في مشواره نحو روسيا ونحن على ثقة تامة بأن دوري بلس سيكون على الموعد ومحل الثقة في تقديم نقل مميز يوازي طموح ويلبي رغبة المشجع السعودي".