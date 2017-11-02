باوزا يستبعد ثنائي الهلال.. ويستدعي الخبراني

الرياض - الرياضية | Thursday, 02 November 2017 - 17:06 pm

استبعد الأرجنتيني إدغاردو باوزا المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، اللاعبين عبدالله الحافظ ونواف العابد من المعسكر الإعدادي الذي سيقام في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة من 2 وحتى 14 نوفمبر المقبل، بعد إجراء الفحوصات الطبية التي أوضحت إصابة عبدالله الحافظ وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي، ونواف العابد لعودة الإصابة له مجدداً، وقرر الجهاز الفني استدعاء اللاعب محمد خبراني للمعسكر.



من جهة أخرى غادة بعثة الأخضر عصر اليوم الخميس من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى العاصمة البرتغالية شبونة لإقامة المعسكر الإعداداي.