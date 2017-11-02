الأخضر يطير إلى لشبونة

الرياض - الرياضية | Thursday, 02 November 2017 - 17:43 pm

غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك لإقامة معسكراً إعدادياً يبدأ من غدٍ الجمعة لمدة 12 يوماً في فترة التوقف الحالية لأيام "فيفا"، ضمن برنامجه الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا.



ويخوض الأخضر في معسكره الإعدادي ثلاث مواجهات ودية، حيث يواجه في 7 نوفمبر الجاري منتخب لاتفيا، فيما يواجه منتخب البرتغال في 10 من الشهر ذاته، ويختتم معسكره بمواجهة المنتخب البلغاري يوم 13 من ذات الشهر.