هيئة الرياضة توافق على جمعية الشباب العاجلة

الرياض- الرياضية | Thursday, 02 November 2017 - 20:41 pm

وافقت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس على عقد نادي الشباب جمعيته العمومية الطارئة، وذلك في تاريخ 13ـ3ـ1439هـ، على أن يكون الترشح لعضوية المجلس وقيد الناخبين بدءاً من اليوم الخميس 2ـ13 وحتى 1439ـ2ـ27هـ.



من جانب آخر، منح دانييل كارينيو مدرب الفريق الأول لكرة القدم لاعبي الفريق الأول راحة لمدة خمسة أيام، وذلك بعد فراغهم من لقاء الهلال الذي انتهى بالتعادل الإيجابي "1ـ1". وسيعاود الفريق الشابي تحضيراته يوم الثلاثاء المقبل.