شاهين يعلن اعتزاله اللعب الدولي

برلين - الألمانية | Thursday, 02 November 2017 - 19:08 pm

أعلن التركي نوري شاهين، نجم وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الخميس، اعتزاله اللعب الدولي بعدما خاض 51 مباراة دولية مع منتخب بلاده.



وذكر شاهين صاحب الـ29 عاما في بيان، في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يود إفساح المجال أمام اللاعبين الأصغر سناً، لاسيما عقب إخفاق المنتخب التركي في التأهل لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا العام المقبل.



وقال شاهين: "بعدما كان حلمي يتمثل في قدرتي على الدفاع عن قميص منتخب بلادي ذي الهلال والنجمة، فإنني ممتن للغاية بأنني تمكنت من تحقيق هذا الحلم".

وكان شاهين قد ولد في ألمانيا، ولكنه فضل اللعب للمنتخب التركي، الذي قام بتمثيله في مختلف الفئات العمرية.