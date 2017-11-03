مناورة تجهز الأخضر الشاب لمواجهة الهند

| Friday, 03 November 2017 - 00:00 am

سلمت إدارة المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم القائمة النهائية المشاركة في منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2018 في أندونيسيا.

وضمت القائمة جميع اللاعبين الثلاثة والعشرين الموجودين في معسكر الدمام، باستثناء اللاعب فارس العابدي الذي سيلتحق بالمنتخب الأولمبي في الأيام المقبلة.

وكان الأخضر الشاب قد أدى تدريبه الرئيس أمس الخميس، استعدادًا للقاء الهند غدًا السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وفرض السعودي خالد العطوي مدرب المنتخب في الحصة التدريبية تمارين لياقة وأخرى تكتيكية، قبل أن يعمد إلى إجراء مناورة على كامل الملعب، ركز فيها على إظهار اللاعبين بالصورة المطلوبة، ومذكرًا اللاعبين بضرورة التركيز والتعاون من أجل حجز البطاقة المباشرة.. وهي الهدف الرئيس.

كما استلم العطوي التقارير الطبية واللياقية من الجهاز الطبي، والذي قدم تحليلًا تفصيليًّا لمستوى اللاعبين والمخزون اللياقي، بهدف توزيع المجهود في المباريات الثلاث التي ستلعب خلال خمسة أيام فقط، وهو ما يستدعي تدوير اللاعبين بشكل مدروس.