5 عدائين سعوديين إلى نهائيات القوى العربية

الرياض ـ الرياضية | Friday, 03 November 2017 - 00:00 am

تأهل السعودي أحمد المرواني إلى نهائي سباق "100م" عدوًا، بعد أن حل أولًا في التصفيات الأولية بزمن قدره "10.82" ثانية في افتتاح منافسات البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين، التي يستضيفها ملعب رادس الأولمبي في العاصمة التونسية تونس.

كما تأهل إلى الدور نفسه زميله عبدو مرزوق بحلوله ثانيًا في التصفيات الثانية بزمن "10.76" ثانية، حيث تأهل إلى نهائي السباق "6" لاعبين، إضافة إلى المرواني ومرزوق، وهم: العماني المعتصم الشكـيلي، الجـزائـريـــان إســلام بوحاسمي ومحمد لكرواي، والمغربي مروان عريش، والعراقي أكثم يونس، والأردني محمد أبو زينة.

وفي سباق "110م" حواجز، تأهل السعودي باقر آل جمعة إلى نهائي السباق، بعد أن حل ثانيًا في التصفيات الأولى للسباق، بزمن قدره "14.25" ثانية، كما تأهل زميله سعد السبيعي إلى الدور نفسه بحلوله ثالثًا في التصفية الثانية بزمن قدره "15.26" ثانية، ولكنه لن يكمل السباق بسبب الإصابة.

وتأهل إلى نهائي سباق "400م" السعودي عبد الله السبيعي، بعد أن أنهى سباق نصف النهائي في زمن قدره "49.68" ثانية.