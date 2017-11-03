مصر و أمريكا في نصف نهائي بطولة السفارات

الرياض ـ الرياضية | Friday, 03 November 2017 - 00:00 am

حددت اللجنة المنظمة لبطولة السفارات المقامة على ملعب المنشآت الرياضية بحي السفارات في العاصمة السعودية الرياض اليوم الجمعة موعدًا للمباراة النهائية، والتي ستجمع بين الفائز من مباراتي نصف النهائي اليوم أيضًا.

وسيلتقي في نصف النهائي عند الساعة السابعة مساءً فريق السفارة المصرية أمام نظيره الأمريكي، وفريق فلسطين أمام فريق المنشآت الرياضية، وتليهما المباراة النهائية برعاية السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية.