المحيط يهدد مضر.. والنور يواجه العروبة

الرياض ـ الرياضية | Friday, 03 November 2017 - 00:00 am

تعود منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد اليوم الجمعة إلى الدوران بخمس مباريات ضمن الجولة العاشرة.

ويحـل عنـد الثانيـة ظـهـرًا، الــوحدة الخامس بـ 10 نقاط ضيفًا على الترجي السادس برصيد ست نقاط . وفي الدمام، يلتقي عند الثانية ظهرًا بين المحيط التاسع بأربع نقاط ونظيره مضر متصدر الترتيب بـ 16 نقطةً.

وعند الثالثة والنصف عصرًا يلتقي الصفا الثامن بخمس نقاط أمام نظيره العربي السابع بست نقاط، تليها عند الخامسة مساءً مباراة الخليج الرابع بعشر نقاط، والعدالة الثاني عشر والأخير بنقطتين.

ثم تُختتم مباريات الجولة عند السادسة مساءً في صالة العروبة بالجوف بمباراة العروبة الحادي عشر بنقطتين ونظيره النور الثاني بـ 14 نقطةً.