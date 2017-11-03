المعيني في سوبر ستوك للدراجات النارية

الرياض ـ واس | Friday, 03 November 2017 - 00:00 am

يشارك أحمد المعيني، دراج المنتخب السعودي للدراجات في الجولة الثانية لسباق بطولة فئة 600 سوبر ستوك للدراجات النارية، والتي ستنطلق اليوم الجمعة في البحرين.

وكان المعيني قد بدأ موسمه قبل نحو أسبوعين، وذلك بعد أن تمكن من تصدّر بطولة فئة 600 سوبر ستوك مع ختام الجولة الأولى، حيث سيطر على التجارب الحرة والتأهيلية التي مكّنته من أن يكون أول المنطلقين في الجولة الأولى، والتي شارك فيها أكثر من 25 دراجًا من مختلف الجنسيات, وقدّم المعيني شكره وتقديره للأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، على الدعم والمتابعة المستمرة له خلال الفترة الماضية.