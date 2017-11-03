أخضر الصالات يبدأ التجارب بكونتان

الدمام ـ حسام النصر | Friday, 03 November 2017 - 00:00 am

يخوض المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات اليوم الجمعة أولى مواجهاته الودية في معسكره الحالي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك عندما يلتقي مع فريق كونتان رنجر، أحد الأندية المتقدمة في سلم ترتيب الدوري الماليزي لكرة قدم الصالات.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات أخضر الصالات لتصفيات غرب آسيا التي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا في الصين 2018م.

وكانت السفارة السعودية في ماليزيا قد احتفت ببعثة المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات فواز العتيبي القائم بأعمال السفارة السعودية في ماليزيا، وعمر العصيمي مسؤول المراسم في السفارة.