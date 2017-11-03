فهد بن جلوي يترأس الوفد السعودي في “الأنوك”

الرياض ـ الرياضية | Friday, 03 November 2017 - 00:00 am

ترأس الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، مدير العلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية، وفد السعودية المشارك في اجتماعات اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الدولية "الأنوك" في دورته الـ 22، والتي تستضيفها العاصمة التشيكية براغ.

وفي بداية الاجتماع، ألقى الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية كلمة، شدد فيها على دور اللجان الأولمبية الوطنية في نشر الرياضة وقيمها، ومؤكدًا أهمية دعمها لمشروع اللعب النظيف، ومكافحة تعاطي المنشطات، ومشددًا على ضرورة مشاركة اللجان الأولمبية في خطط اللجنة الدولية بشأن الأجندة الخاصة بـ 2020 ومحاربة الفساد، والعمل على تعزيز جهود السلام والتنمية وتمكين المرأة.