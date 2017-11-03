سلمان آل خليفة: التخطيط السليم قاد الأخضر إلى المونديال

الرياض - الألمانية | Friday, 03 November 2017 - 15:40 pm

أكد الشيخ سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تقديره لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال التي وجدها خلال زيارته إلى الرياض يوم أمس، مشيداً بالمكانة البارزة التي تحتلها السعودية على خارطة كرة القدم الآسيوية.



وكان الشيخ سلمان آل خليفة التقى خلال الزيارة مع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، حيث تم خلال اللقاء استعراض خطط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تهدف إلى النهوض بمسيرة كرة القدم الآسيوية في إطار رؤية "آسيا واحدة.. هدف واحد" التي يتبناها الاتحاد القاري، كما تم استعراض برامج دعم الاتحادات الوطنية المقدمة من الاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى أهم المستجدات على ساحة كرة القدم الآسيوية.



وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن بلوغ المنتخب السعودي الأول نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد 12 عاماً من الغياب عن الحدث العالمي، يعكس التخطيط السليم للإدارة الكروية في المملكة ويتوج روح الإرادة والتفاني لأفراد المنتخب، متمنياً للمنتخب السعودي كل التوفيق والنجاح في كأس العالم من خلال تحقيق نتائج طموحة وتقديم مستويات فنية متميزة تليق بسمعة الكرة السعودية.



كما أوضح آل الخليفة أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقف على مسافة واحدة مع جميع الاتحادات الوطنية الآسيوية، مؤكداً في الوقت ذاته على النهج الراسخ للاتحاد القاري بتعزيز العلاقات المتينة التي تربطه مع سائر الاتحادات الوطنية، بما فيها الاتحاد السعودي لكرة القدم.