الإصابة تغيب العنزي عن النصر

الرياض - الرياضية | Friday, 03 November 2017 - 21:14 pm

تعرض عبدالله العنزي حارس فريق النصر الأول لكرة القدم اليوم الجمعة لإصابة في أولى تدريبات الفريق بعد الراحة التي منحها كونتيريوس مدرب الفريق العاصمي، وسيجري العنزي غداً كشفاً طبياً لتحديد نوع الإصابة.



وعلى ذات الصعيد، استأنف الفريق النصراوي اليوم تدريباته، الذي بدأها كونتيريوس باجتماع مع اللاعبين، بين من خلاله برنامج الفريق في فترة التوقع الحالية لأيام "فيفا"، فيما بدأ التمارين بتمارين التقوية باستخدام الأجهزة بأوزان مختلفة، ثم تم قياس سرعة اللاعبين بسرعات مختلفة تحت إشراف مدرب اللياقة، فيما اختتم التدريب بالجري حول الملعب.