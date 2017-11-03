تحت زخات المطر.. الأخضر يبدأ مرحلة لشبونة

لشبونة - الرياضية | Friday, 03 November 2017 - 22:54 pm

افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة وتحت زخات المطر، أولى حصصه التدريبية في معسكره الخارجي المقام حالياً في مدينة لشبونة البرتغالية، على ملعب الاستاد الوطني في لشبونة، تحت أنظار عادل عزت رئيس اتحاد القدم، وذلك ضمن برنامج الأخضر الإعدادي للمشركة في كأس العالم 2018 في روسيا.



وبدأت الحصة التدريبية بقيادة الأرجنتيني إدغاردو باوزا المدير الفني للفريق بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء ثم التمرير في مساحات مختلفة، قبل أن يقسم باوزا اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، أجرى من خلالها مناورة على نصف مساحة الملعب، حيث ركز على اللعب السريع وتنويع طرق صناعة الهجمة على مرمى المنافس، فيما اختتم الأرجنتيني التمارين بتدريبات الإطالة.