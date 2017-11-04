الهلال يستنجد بالسداسي.. ويغادر إلى أبو ظبي

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Saturday, 04 November 2017 - 00:00 am

اختار الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم العاصمة الإماراتية أبوظبي لإقامة معسكر إعدادي خلال الفترة من 5 حتى 14 نوفمبر الجاري، استعدادا لنهائي كأس آسيا، واستغلالاً لفترة التوقف الحالية "أيام فيفا"، بعد النجاح الذي حققه المعسكر الذي أقيم في مطلع أكتوبر الماضي حسب الجهازين الإداري والفني. ويخوض الفريق الأزرق ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 18 نوفمبر الجاري على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، بينما يلعب الإياب في الـ 25 من نفس الشهر باليابان.

واستدعى المدرب دياز عدداً من لاعبي الفريق الأولمبي للانضمام للمعسكر، بعد التحاق عدد كبير من لاعبيه بالمنتخب السعودي الأول، ويأتي في مقدمة الذين تم استدعاؤهم وليد الأحمد وأحمد الشهري وعبدالله المهيني وأنس زباني ومشاري القحطاني ومهند فلاتة.

وتغادر بعثة الفريق عصر غد الأحد إلى أبوظبي، على أن يبدأ البرنامج التدريبي اعتبارا من يوم الإثنين.