القادسية يستقبل المدرب الجديد

الدمام ـ حسام النصر | Saturday, 04 November 2017 - 00:00 am

وصل مساء أمس إلى الدمام البرازيلي باولو بوناميجو مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، لقيادة الفريق خلفا للتونسي ناصيف البياوي الذي تمت إقالته. وظهر المدرب الجديد في بهو فندق الخبر مع مساعديه ووكيل أعماله على الرغم من محاولته الاختفاء عن الأنظار، بسبب أن الفندق الذي حل به كان يحتضن لقاءً يجمع مدربي المنتخبات المشاركة في التصفيات الآسيوية تحت 19عاماً مع رجال الإعلام. ًوينتظر أن يعقد المدرب مؤتمراً صحفياً اليوم.