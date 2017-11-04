4 منتخبات سعودية تنافس في أولمبياد الشرطة

أبوظبي - الرياضية | Saturday, 04 November 2017 - 00:00 am

تنطلق دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة" أبوظبي 2017 " عند الساعة السادسة من مساء اليوم السبت في كلية الشرطة بحضور الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي.

وتشارك منتخبات الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي في النسخة الثانية من الدورة التي تستمر حتى 10 نوفمبر الجاري.

وتتمثــل المشاركــــــة السعودية في منتخبــــات الرماية التكتيكية، والجو جـيـتــسو، والجـــــودو، والسباحة.

ويرأس اللــــواء محمد المرعول رئيس الاتحـــــاد السعـــودي لقــوى الأمن الداخلي الوفد السعــــودي فيما يتولى العقيد سلطان الودعاني الأمين العام للاتحاد السعودي لقوى الأمن الداخلي إدارة البعثة.



علاقات قوية متميزة

من جهته، أوضح اللواء المرعول أنهم حريصون على الحضور في مثل هذه التظاهرات الرياضية الكبيرة، التي تعزز علاقات الصداقة وتشجع روح التنافس بين دول العالم.

وقال: "نتطـلـــــع إلى المشاركة مع الدول الصديقة وخوض غمار التنـافـــــس الشريف بين رياضيي الأمن".



44 دولة

يتنـافـــس في الـدورة ألف لاعب ولاعبـــــة من 44 دولة في أربع ألعاب ريــاضيـة هي "الرمايــــة التكـتـيـكـيــة" "الابسـك"، "السباحــــة" و"الجـودو" و"الجيوجيتسو".

وتبدأ المسابقــات الأحد والإثنيــن 5 و6 نوفمبـــر بمسابقة الرماية التكتيكية في ميدان الحفار، فيما تجرى مسابقات بطولة السباحــة في مسابح جامعة نيويورك، الإثنين والثلاثاء 6 و7 نوفمبر، على أن تنطلق مسابقــــة الجودو في صالـــة "آرينا" الأربعاء 8 نوفمبر، ثم يشهد الخميس 9 نوفمبر فعاليات ومنافسات الجوجيتسو في صالة "الارينا".