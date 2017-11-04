“6 دان” لرئيس اتحاد التايكوندو

الرياض - الرياضية | Saturday, 04 November 2017 - 00:00 am

منح المقــر الرئيســــي للتايكوندو الحزام الأسود الفخــري "6 دان" للعميد الركن شداد العمري رئيس الاتحاد السعـودي للتايكوندو، نظيــر إسهامـاتــــــه في تطوير التايكونــدو السعودي والوصول به إلى العالمية.

وكان فريــــق عروض التايكوندو التابع للمقر الرئيسي للتايكوندو عالمياً قـد قـدم عـروضاً للتعريف بـاللعبــة في الرياض بساحة العثيم مول ضمن جــولتــــه لأبرز عــواصم العالـــم، وذلك بحضــور أبرز الشخصيات من قبل الاتحاد والسفــارة الكورية بالرياض.