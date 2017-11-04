“نافذ الخالدية” بطل شوط الميدان

الرياض - واس | Saturday, 04 November 2017 - 00:00 am

حقق الجواد "نافذ الخالدية" العائد لمربط عذبة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، انتصاره الثاني في سجله السباقي، وذلك في شوط سباقات ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز لمسافة 1600 متر.

وحلّ الجواد "جنوبي الخالدية" لمالكه عبدالعزيز الواصل ثانيا والجواد "لبيب الخالدية" لخلف الشمري ثالثا، في السباق الذي أقيم أمس في ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمزرعة الخالدية.

كما حقق الجواد "شارق الخالدية" العائد للأمير تركي بن عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز انتصاره الثامن بحصوله على كأس مزرعة الخالدية للخيل العربية لمسافة 1600 متر.